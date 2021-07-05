Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

Самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба живы, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
4 июля около 07:00 в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолёт Ан-2. Через несколько километров после взлёта из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолёт упал на поле, — отмечается в сообщении.
Пилоты 54 и 67 лет госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее стало известно, что грузовой самолёт Boeing 737 упал в воды Тихого океана возле Гавайских островов. Лайнер рухнул у Гонолулу. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя. На борту самолёта находились два человека. Пилотов удалось спасти.