Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

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Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привёл к двум жертвам, спасателям удалось спасти 19 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, сообщает агентство Kyodo.

На данный момент у нас есть информация о двух погибших, ещё двое пострадали. В настоящее время спасены 19 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесён...