16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

07:39, 04 июля 2021
Фото: Xinhua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба живы, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

4 июля около 07:00 в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолёт Ан-2. Через несколько километров после взлёта из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолёт упал на поле, — отмечается в сообщении.

Пилоты 54 и 67 лет госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что грузовой самолёт Boeing 737 упал в воды Тихого океана возле Гавайских островов. Лайнер рухнул у Гонолулу. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя. На борту самолёта находились два человека. Пилотов удалось спасти.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео