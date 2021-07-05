Стало известно число погибших при крушении самолёта на Филиппинах

При крушении филиппинского военного самолёта погибли не менее 17 человек. Об заявил министр обороны страны Дельфин Лоренсана. Его слова приводит портал Inquirer.

По словам главы Минобороны Филиппин, пострадали 40 человек.

Военный самолёт С-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу. По предварительным данным, на борту воздушной машины были 92 человека.

По информации телеканала CNN, самолёт упал в близлежащей деревне, после чего возник пожар. Для борьбы с возгоранием на место происшествия прибыли пожарные.

США передали C-130 ВВС Филиппин в феврале 2020 года. Это один из двух самолётов из Соединённых Штатов, приобретенных за счёт военного финансирования.

Ранее в Греции разбился одномоторный самолёт, выполнявший учебный полёт. Авиакатастрофа произошла в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса. Пилот и пассажир погибли.

19 июня во Франции два человека стали жертвами авиакатастрофы легкомоторного туристического самолёта. Воздушная машина упала в горах массива Бож на высоте около 1,1 тысячи метров. Затем произошёл взрыв.