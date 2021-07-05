На Филиппинах разбился военный самолёт

Военный самолёт С-130 потерпел крушение на Филиппинах. На его борту находились, предположительно, 85 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на генерала вооружённых сил страны.

Самолёт разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу на юго-западе Филиппин. Генерал заявил, что спасатели вытащили 15 человек из горящего С-130.

По информации СМИ, удалось спасти не менее 40 человек.

На месте крушения продолжаются спасательные работы. О количестве жертв пока не сообщается.

Ранее стало известно, что одномоторный самолёт потерпел крушение в Греции. Крушение произошло 21 июня в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса. По данным СМИ, самолёт вылетел из аэропорта Мессолонги, он выполнял учебный полёт. На его борту находились пилот и пассажир — они погибли.