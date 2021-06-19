Два человека погибли при крушении самолёта во Франции

Фото: Nicolas Beaumont/Global Look Press

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Сотрудничество с Россией является наиболее важным для национальной безопасности США, чтобы двусторонний контакт был налажен, следует перестать демонизировать Россию и причислять её к лагерю «плохих парней». Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического Фонда оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис, сообщает издание 19fortyfive.

Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь «плохих парней» по принципу «всё или ничего», согласно которому оскорбительное или неприемлемое поведение используется, чтобы охарактеризовать их как неисправимо...