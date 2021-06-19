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Два человека погибли при крушении самолёта во Франции

14:17, 19 июня 2021
Фото: Nicolas Beaumont/Global Look Press

На востоке Франции разбился легкомоторный туристический самолёт. Два человека погибли. Об этом сообщили местные власти в Twitter.

Воздушная машина упала в горах массива Бож на высоте около 1,1 тысячи метров. Затем произошёл взрыв. В экстренные службы позвонил очевидец происшествия.

Двое находившихся на борту летательного аппарата, который вылетел из Анси, скончались при взрыве, который последовал за падением, — говорится в заявлении префектуры Савойи.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее в Иране упал вертолёт, перевозивший избирательные урны с выборов президента, а в Кузбассе — легкомоторный самолёт с парашютистами. При крушении самолёта погибли четыре человека, пострадали — 15, среди них кузбасский миллиардер Тимур Франк и муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.

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