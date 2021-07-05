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Названа причина крушения самолёта на Филиппинах

09:02, 04 июля 2021
Фото: PhilippineStar/twitter.com
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Причиной крушения военного самолёта С-130 на Филиппинах стало то, что он не попал на взлётно-посадочную полосу при приземлении. Об этом сообщает ABS-CBN News со ссылкой на генерала филиппинских вооружённых сил Сирилито Собехана.

По словам военного, не менее 40 пассажиров были спасены, в настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь.

Самолёт пытался приземлиться на острове Холо на юго-западе страны. На месте крушения продолжаются спасательные работы, точное число жертв неизвестно. Всего на борту C-130 находились 85 человек.

Ранее одномоторный самолёт потерпел крушение в Греции. Авиакатастрофа произошла 21 июня в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса. Самолёт выполнял учебный полёт, на его борту находились пилот и пассажир — они погибли.

19 июня во Франции два человека стали жертвами авиакатастрофы легкомоторного туристического самолёта. Воздушная машина упала в горах массива Бож на высоте около 1,1 тысячи метров. Затем произошёл взрыв.

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