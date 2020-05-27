В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу

https://static.news.ru/photo/62439b30-a002-11ea-85c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двенадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге, нашлась живой. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Полицейские рассказали, что школьница пропала 26 мая. Её семья благополучная и на учёте никогда не состояла, а сама она никогда не сбегала из дома. Полиция и волонтёры начали поиски ребёнка, а свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

27 мая 2020 года около 13:00 пропавшая девочка была найдена живой в районе Дома кино в Екатеринбурге. Обнаружить её, катающуюся на велосипеде, удалось волонтёрам поисковых отрядов. Информация об обнаружении незамедлительно была передана сотрудникам СК России, — цитирует следственное управление РИА Новости.

На данный момент следователи выясняют, не было ли совершено в отношении ребёнка каких-либо противоправных действий. Кроме того, будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей ситуации, для недопущения подобных фактов впредь, добавляет ведомство.

Как писал NEWS.ru, ранее в «Лиза Алерт» назвали число найденных живыми детей.