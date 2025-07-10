Девушка пропала после поездки к родителям сбежавшего с СВО парня В Нижегородской области полиция ищет девушку и парня, который сбежал с СВО

Полиция Нижегородской области ведет поиск 17-летней Алины (имя изменено), которая уехала в Красноярский край и перестала выходить на связь, сообщает Telegram-канал Baza. Жительница Лукояновского района, в августе 2024 года познакомилась через интернет с 21-летним Алексеем, который сбежал с СВО. Пара сбежала вместе, отмечает канал.

В мае 2025-го молодой человек посетил дом Алины, чтобы познакомиться с ее семьей. Он сообщил родителям девушки, что завершил контракт и уволился из армии. Встреча прошла успешно, и пара объявила о планах пожениться. Родители разрешили Алине отправиться в Красноярский край для знакомства с семьей Алексея.

В течение июня девушка регулярно связывалась с матерью по видеосвязи, делясь, что их отношения с Алексеем развиваются благополучно. Однако 2 июля ситуация изменилась. Алина рассказала матери, что Алексея чуть не задержали сотрудники военной комендатуры, так как он не завершал контракт, а ушел в отпуск и решил не возвращаться в зону СВО. По словам девушки, они покинули поселок, где жили у Алексея, и намерены скрываться.

Последний раз Алина выходила на связь 4 июля, сообщив, что они с Алексеем планируют переехать на Дальний Восток. Мать девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Правоохранители продолжают поиски Алины и Алексея.

Ранее в Иркутской области нашли закопанное тело 20-летней абитуриентки. По данным СМИ, девушка поехала поступать в техникум, после чего перестала выходить на связь с родственниками.