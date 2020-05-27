В отряде «Лиза Алерт» назвали число найденных живыми детей

https://static.news.ru/photo/b88e461a-9ffe-11ea-aa2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поисковый отряд

За девять лет существования ПСО «Лиза Алерт» живыми были найдены более 15 800 детей. В общей сложности в течение указанного времени поступило свыше 17 тысяч заявок на пропавших несовершеннолетних, сообщили в отряде.

Как отметили представители отряда «Лиза Алерт», 46 детей не найдены до сих пор, 450 погибли. В пресс-службе отряда подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Иногда во время поисков приходится сталкиваться с трудностями во время сбора необходимой информации. Это происходит из-за того, что родители пропавших детей переживают и не идут на контакт. Также препятствия могут быть связаны с отсутствием связи на месте поиска.

Кроме того, в «Лиза Алерт» сообщили, что работу усложнила пандемия коронавируса. По словам представителей отряда, на межрегиональные поиски стало значительно труднее добираться.

Увеличились риски на активных поисках, поэтому пришлось изменить алгоритм работы. Предпочитая активным выездам отработку автономных задач с удалённым координированием. Конечно, есть ситуации, когда без активного поиска невозможно, работаем строго с соблюдением всех мер безопасности. Однако стараемся максимально обезопасить и добровольцев, и окружающих, — приводит портал «Ридус» сообщение от пресс-службы «Лиза Алерт».

Как ранее передавал NEWS.ru, в период самоизоляции россияне стали реже теряться в больших городах. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Однако есть обратная сторона медали: чаще пропадать стали на природе.