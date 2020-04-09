Россияне стали чаще теряться на природе

https://static.news.ru/photo/a6586e5a-7b0d-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Копейкина/vk.com

В период самоизоляции россияне стали реже теряться в больших городах. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Однако есть обратная сторона медали: чаще пропадать стали на природе.

Поисковики связывают это с тем, что большое количество людей решили «пересидеть» сложный период на дачах.

Дети бегут, не выдерживая такого обильного общения с родителями. Пропадают одинокие пожилые люди, а также люди с деменцией. Ещё выросли пропажи людей с подвижной психикой, что тоже объясняется ситуацией в стране — не все выдерживают, — рассказал «Ридусу» председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

По его словам, при организации поисков, учитывая ограничительные требования властей, пришлось перейти на удалённую координацию действий поисковиков вместо курирования работ на месте. Помимо этого, розыск пропавших ведётся не большими отрядами, а локальными группами. Также введены строгие правила личной гигиены.

Кроме того, «Лиза Алерт» обратился к пользователям социальных сетей и СМИ с просьбой активнее делать репосты и распространять информацию о пропавших людях, так как из-за режима самоизоляции у поисковиков нет возможности расклеивать ориентировки на улицах.

Ранее в Свердловской области, как писал NEWS.ru, полицейские вывели из леса многодетную семью, которая решила спастись от коронавируса в дикой природе. Родителей обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей.