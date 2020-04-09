Семья россиян с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

https://static.news.ru/photo/0e70a93a-7a5a-11ea-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Полицейские в Свердловской области вывели из леса многодетную семью, которая решила спастись от коронавируса в дикой природе. Родителей обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Поиски начались после обращения жительницы посёлка Буланаш, которая сообщила о пропаже брата, его супруги и их троих детей — семья ушла в соседний лес и перестала выходить на связь.

Глава семьи сообщил, что они вместе с семьей ушли в лес с целью спастись от коронавируса COVID-19. <...> Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые они взяли с собой, — передаёт РИА Новости со ссылкой на областную полицию.

По информации URA.RU, детей передали в районный центр социальной помощи. У одного ребёнка нашли клеща, общее состояние несовершеннолетних оценили как удовлетворительное.

Как писал NEWS.ru, c 28 марта в стране действует режим самоизоляции — закрылись большинство магазинов, развлекательные заведения, компании по возможности перешли на удалённый режим работы. Ограничения введены из-за вспышки коронавируса.

К 9 апреля в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Случаи заражения коронавирусом выявлены в 81 из 85 регионов. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 пациентов с COVID-19.