В Дзержинске девочка закормила брата до смерти

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Американская блогер Алексис Шарки найдена мёртвой на дороге в Хьюстоне, Западный Техас. По словам матери девушки, туда она переехала к своему будущему мужу Тому Шарки.

В городе пара поселилась в январе. 28 ноября супруг проинформировал полицию об исчезновении Алексис, после чего позвонил с тревожными новостями её матери. По данным Click2Houston, 26-летняя Шарки была достаточно популярна...