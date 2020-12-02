В Дзержинске девочка закормила брата до смерти

https://static.news.ru/photo/f37ac8dc-34b1-11eb-853b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Восьмилетняя девочка из Дзержинска закормила до смерти своего младшего брата, которому был 1 год 10 месяцев.
Согласно данным следствия, инцидент произошёл вечером 30 ноября, когда девочка кормила малыша. Неожиданного он перестал дышать, после чего отец вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика.
В настоящее время предполагается, что ребёнок погиб от аспирации пищевыми массами, при этом у него имелись хронические заболевания.
Исходя из характеристики семьи, девочка изъята и помещена в учреждение социального приюта для несовершеннолетних, — сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Следователи примут процессуальное решение после проверки.
Ранее NEWS.ru писал, что родители из Казани решили последовать советам из Интернета и вылечить пятилетнего ребёнка от стоматита при помощи уличной грязи.