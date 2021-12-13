У избившего девушку в общежитии Подмосковья нашли три килограмма наркотиков

У мужчины, который напал на девушку в общежитии в Подольске, обнаружили три килограмма наркотических веществ, сообщают «Вести Подмосковья». 26-летний местный житель избил её в комнате и угрожал убить. Девушку спасли полицейские, они же и досмотрели задержанного.

При обыске комнаты нашлась коробка с 10 свёртками с порошком, тремя зип-пакетами с зелёным веществом и восьмью брикетами спрессованного вещества. Также были изъяты 148 таблеток. Экспертиза показала, что в комплекте шли более двух килограммов марихуаны, свыше 700 граммов гашиша и около 300 граммов амфетамина, а таблетки оказались «экстази». В сумме получилось порядка трёх килограммов наркотиков, — сообщает издание.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к преступлению и по факту незаконного оборота наркотиков, также идёт проверка по поводу нападения на девушку. Подозреваемый задержан.

Ранее белорусская актриса Инна Коляда, известная по фильму «Стиляги», попала в больницу после избиения в Подмосковье. Она сообщила, что написала заявление в полицию, но имя обидчика раскрывать не стала. У 32-летней пациентки были диагностировaны закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, мнoжественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.