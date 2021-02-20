Три автомобиля столкнулись на Дербеневской набережной в Москве

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ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Дербеневской набережной столицы. Информация о пострадавших уточняется.

На Дербеневской набережной в районе дома 13/17 столкнулись три автомобиля с участием грузовика. Перекрыто движение в сторону Садового кольца, — говорится в сообщении дептранса в Telegram.

17 февраля на трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП. Инцидент произошёл около подмосковного Подольска. Столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик, никто не пострадал.

В этот же день в Москве легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Пострадал один человек. Авария произошла в районе дома № 14 на улице Дыбенко.

Как писал NEWS.ru, 15 февраля на Тверской улице в Москве столкнулись пять автомобилей. Было затруднено движение в сторону центра. В ДТП пострадал один человек. 14 февраля мужчина попытался угнать автомобиль Volvo. Преступный порыв посетил злоумышленника, когда он увидел автомобиль с незапертой дверью в Конном переулке. Преступник сел за руль, но не смог далеко уехать, поскольку врезался в сугроб. Было возбуждено уголовное дело.