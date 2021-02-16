Автомобиль влетел в остановку в Москве

https://static.news.ru/photo/42a96638-70e0-11eb-9f27-96000091f725_660.jpg Фото: Дептранс. Оперативно / Telegram

Не севере столицы, недалеко от конноспортивной базы ЦСКА легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, в результате произошедшего один человек пострадал.

На улице Дыбенко в районе дома № 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно один пострадавший, — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ДТП не повлияло не движение автомобилей. На место выехали скорая и полиция. Обстоятельства аварии выясняются, передаёт «Москва 24».

В целом пробки в городе в данный момент достигают пяти баллов. На движение серьезно влияют как ДТП, так и дорожные работы.

Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.

Ранее водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл на юго-западе Москвы, по адресу: Мичуринский проспект, 74. На месте аварии работают сотрудники МЧС.