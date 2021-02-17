Массовое ДТП произошло на трассе в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/2cd81f32-710f-11eb-a2ca-96000091f725_660.jpg Фото: Подслушано Подольск/vk.com

Шесть автомобилей столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым» около подмосковного Подольска. Об этом заявили в экстренных службах.

На трассе М-2 возле Подольска ДТП с участием шести машин, — заявил собеседник агентства журналистам РИА Новости.

Из-за ДТП движение в сторону Москвы сильно затруднено. В настоящее время нет никакой информации о причинах столкновения и числе пострадавших.

По данным ТАСС, в ДТП попали не шесть, а девять автомобилей. Никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«РИАМО в Подольске» сообщило , что в аварии столкнулись восемь легковых автомобилей и фура, которая спровоцировала ДТП.

В 8:50 на 36-м километре трассы М-2 «Крым» столкнулись в попутном направлении девять автомобилей, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, на севере столицы недалеко от конноспортивной базы ЦСКА легковой автомобиль врезался в обстановку общественного транспорта. Пострадал один человек. Авария произошла на улице Дыбенко, 14. Дорожный инцидент никак не повлиял на движение автомобилей, обстоятельства ДТП выясняются.