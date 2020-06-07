Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/0cdf1292-a8cb-11ea-a145-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/www.chita.ru

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.

Откуда ямы — не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра, — рассказала порталу «Чита.ру» глава села Татьяна Петрук.

Всего таких отверстий местные жители обнаружили четыре. Одно из них — самое большое по глубине и размеру — решили засыпать. По словам женщины, в этих углублениях раньше могли быть подземные склады.

Село Утан было основано в 1743 году. В советское время там в основном занимались сельским хозяйством, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру. Она находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом. Сама же чёрная дыра абсолютно невидима.