Астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру

https://static.news.ru/photo/6d8c5fba-8fa7-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Американские астрономы обнаружили ранее неизвестную чёрную дыру, расположенную ближе всех остальных к Земле.

Космическое тело находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом.

Чёрная дыра абсолютно невидима, поскольку никак не взаимодействует с окружающей средой. О её существовании учёные узнали, наблюдая за поведением одной из звёзд в системе, которая вращалась вокруг пустого, на первый взгляд, места. Согласно их расчётам, дыра-невидимка вчетверо тяжелее Солнца.

На сегодняшний день астрономам известны только около двух десятков чёрных дыр в нашей Галактике. По их предположениям, таких объектов должно быть гораздо больше. Открытие в системе HR 6819 может помочь в их обнаружении, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Ранее NEWS.ru писал, что астрофизикам удалось получить наиболее близкий и подробный снимок выбросов сверхмассивной чёрной дыры с извергаемой из неё мощной реактивной струёй. Подобные выбросы получаются, когда материя падает в чёрную дыру и часть вещества ускоряется почти до скорости света.