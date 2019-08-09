Уголовное дело в отношении напавшего на сотрудника Росгвардии 49-летнего жителя Тюмени возбудил Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте
Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Тюмени по признакам преступления «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — указано в сообщении.
Двое сотрудников Росгвардии, по данным СК, 10 августа попытались остановить мужчину, ехавшего на велосипеде, для проверки документов. Подозреваемый бросил велосипед и скрылся в лесу, откуда начал стрелять по полицейским из травматического пистолета.
Мужчине удалось ранить одного росгвардейца. Преступник был задержан с применением табельного оружия. При нём, помимо травматического пистолета, был обнаружен сигнальный пистолет.
Ранее News.ru писал, что злоумышленнику во время задержания пришлось прострелить ногу.