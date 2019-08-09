Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого. Нападавшего поймали и обезоружили при попытке бегства. Он также ранен.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, — говорится в заявлении силового ведомства.
Чтобы остановить злоумышленника, росгвардейцы прострелили ему ногу. Задержанному 49 лет. Брошенный им предмет оказался рюкзаком. Жизни обоих раненых сейчас вне опасности.
Ранее стало известно, что американские полицейские подозревают в намерении совершить теракт в городе Спрингфилд (штат Миссури) некоего Дмитрия Андрейченко. Его задержали с огнестрельным оружием в магазине Walmart. Именно в магазине этой сети в другом городе США ранее произошла массовая стрельба, писал News.ru.