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12 человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском. Четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь пострадавших отправили лечиться амбулаторно. Администрация Ачинска ввела запрет на прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС.

На местности работают военные сапёры, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок, — говорят в краевом правительстве. Первая серия взрывов на складе войсковой...