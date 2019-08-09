Американские полицейские подозревают в намерении совершить теракт в городе Спрингфилд (штат Миссури) некоего Дмитрия Андрейченко. Его задержали с огнестрельным оружием в магазине Walmart. Именно в магазине этой сети в другом городе США ранее произошла массовая стрельба.
Его родственники приходили в мой офис сегодня днём, думаю, они украинцы. Ему 20 лет, у него нет никакого криминального прошлого. Он женат, его супруга ждёт ребёнка, — рассказал ТАСС адвокат задержанного Ди Уомплер.
Он отметил, что Андрейченко, вероятнее всего, не является гражданином США, однако «постоянно проживает» в Миссури.
По данным полиции, молодой человек 9 августа пришёл в магазин с огнестрельным оружием и был задержан находившимся в торговом зале сотрудником службы пожарной охраны. Выстрелов произведено не было, никто не пострадал.
Андрейченко предъявлены обвинения в «угрозе совершения террористического акта второй степени». По словам адвоката, в настоящее время его клиент находится под стражей и вскоре предстанет перед судом.
3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалёку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.
Среди жертв 21-летнего стрелка есть семь мексиканцев, ещё несколько граждан этой страны получили ранения. Власти США рассматривают массовое убийство как акт внутреннего терроризма.
После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости, писал News.ru.