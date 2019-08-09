https://static.news.ru/photo/288a344a-bb41-11e9-be44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские полицейские подозревают в намерении совершить теракт в городе Спрингфилд (штат Миссури) некоего Дмитрия Андрейченко. Его задержали с огнестрельным оружием в магазине Walmart. Именно в магазине этой сети в другом городе США ранее произошла массовая стрельба.

Его родственники приходили в мой офис сегодня днём, думаю, они украинцы. Ему 20 лет, у него нет никакого криминального прошлого. Он женат, его супруга ждёт ребёнка, — рассказал ТАСС адвокат задержанного Ди Уомплер.

Он отметил, что Андрейченко, вероятнее всего, не является гражданином США, однако «постоянно проживает» в Миссури.

По данным полиции, молодой человек 9 августа пришёл в магазин с огнестрельным оружием и был задержан находившимся в торговом зале сотрудником службы пожарной охраны. Выстрелов произведено не было, никто не пострадал.

Андрейченко предъявлены обвинения в «угрозе совершения террористического акта второй степени». По словам адвоката, в настоящее время его клиент находится под стражей и вскоре предстанет перед судом.

3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалёку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.

Среди жертв 21-летнего стрелка есть семь мексиканцев, ещё несколько граждан этой страны получили ранения. Власти США рассматривают массовое убийство как акт внутреннего терроризма.

После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости, писал News.ru.