https://static.news.ru/photo/ee275bf4-b792-11e9-a882-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп приказал министерству юстиции разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости.

Кроме того, он отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) активизирует выявление доморощенных экстремистов в стране.

Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для пресечения преступлений на почве ненависти, — сказал политик, выступая в Белом доме.

Вашингтон намерен ужесточить законодательство по борьбе с этими видами преступлений, передаёт ТАСС .

В Соединённых Штатах 3 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

Как писал News.ru, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси призвала контролируемый республиканцами Сенат положить конец вооружённому насилию в стране. По её мнению, сенаторы из конкурирующей партии занимаются «возмутительным препятствованием» этому.