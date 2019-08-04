Федеральные власти США рассматривают массовое убийство в Техасе как акт внутреннего терроризма. Стрелку могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.
На основании такой квалификации уголовного дела 21-летнему Патрику Крузиусу грозит высшая мера наказания, передаёт
Именно он, как ранее сообщал News.ru, пообещал, что гособвинение будет требовать для обвиняемого смертный приговор.
В результате массового убийства людей в Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. Перед инцидентом Крузиус опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.