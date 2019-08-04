https://static.news.ru/photo/9d6c00b4-b6e0-11e9-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Liwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральные власти США рассматривают массовое убийство в Техасе как акт внутреннего терроризма. Стрелку могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.

На основании такой квалификации уголовного дела 21-летнему Патрику Крузиусу грозит высшая мера наказания, передаёт Associated Press . Как заявил прокурор округа Эль-Пасо, нападавший «потерял право быть среди нас».

Именно он, как ранее сообщал News.ru, пообещал, что гособвинение будет требовать для обвиняемого смертный приговор.

В результате массового убийства людей в Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. Перед инцидентом Крузиус опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.