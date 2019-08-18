https://static.news.ru/photo/061f3af8-c1c3-11e9-b906-fa163e074e61_660.jpg Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

Появилось видео изнутри дома под Ульяновском, где школьник жестоко расправился над своей семьёй. Кадры опубликовал региональный Следственный комитет РФ.

На кадрах видно, что следователи и криминалисты продолжают работать на месте трагедии. Они внимательно осматривают место происшествия и делают необходимые записи.

ЧП произошло в селе Патрикеево. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток топором изрубил свою мать, двух 4-летних детей и бабушку с дедушкой. Всего на месте трагедии было найдено пять трупов. Тело самого школьника нашли неподалёку от его дома. По предварительным данным, он покончил с собой. Перед убийством школьник отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил план расправы над близкими. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что убивший семью подросток увлекался компьютерными играми. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Люльков. По его словам, мальчик учился в соседнем селе и характеризовался положительно.