Пожар в деревне Нестерово в подмосковном Раменском унёс жизни шести человек. Рано утром там загорелись бытовки.
Приехавшие пожарные локализовали возгорание за полчаса. Как уточнили в оперативных службах, в тушении огня участвовали 11 единиц техники, 31 человек.
Ранее NEWS.ru о пожаре в Борисоглебском районе Ярославской области. Там среди ночи загорелся частный деревянный дом. Двух находившихся в доме взрослых — мужчину 42 лет и женщину 38 лет — госпитализировали. Трое детей, которым было 5, 8 и 11 лет, погибли в огне. По мнению следователей, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
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