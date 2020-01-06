Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Выборгском районе на территории Санкт-Петербурга женщина, работающая няней, забрала пятилетнюю девочку и скрылась вместе с ребёнком в неизвестном направлении. О произошедшем стало известно во вторник, 7 января.

Исходя из обнародованной на данный момент информации, няня забрала девочку ещё 3-го января. Мать ребёнка заметила пропажу спустя четыре дня, однако в полицию решила не обращаться. В течение праздников родительница...