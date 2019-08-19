https://static.news.ru/photo/100fdbfc-c25f-11e9-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Женщина, погибшая с четырёхлетней дочерью и двумя внучками во время пожара в Иркутской области, состояла на учёте социально опасной семьи. Об этом сообщил глава администрации посёлка Мишелевка Усольского района Николай Валянин.

По его словам, в апреле 2019 года Наталья Макарова была с учёта снята, пишет телеканал « 360 ».

У неё забирали буквально на месяц дочку, когда она была признана социально опасной. После того как ребёнка изъяли, она закодировалась, устроилась на работу, также дома у них было всё прилично. Она встала на путь исправления, — рассказал он.

Пожар вспыхнул в частном доме в Иркутской области в полдень 18 августа. Находившихся в доме женщину, её дочь и двоих внуков спасти не удалось. Огонь заметили слишком поздно, а пластиковые окна в здании не открывались, пояснил Валянин.

Он отметил, что дом Наталья Макарова купила в октябре 2018 года на средства материнского капитала.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и использовании электрооборудования.

Ранее News.ru писал о том, что взрослый мужчина и трое малолетних детей стали жертвами страшного пожара в Красноярском крае.