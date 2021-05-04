Российский учёный получил в СИЗО тяжёлую травму головы

https://static.news.ru/photo/562e4798-ad9c-11eb-ac0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский учёный Александр Кибальченко, участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран», получил в СИЗО тяжёлую травму головы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Уточняется, что у мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом височной кости. При этом обстоятельства травмирования исследователя не сообщаются. Источник утверждает, что травму Кибальченко получил в психиатрическом стационаре СИЗО. Поэтому его не смогли доставить 4 мая в Хорошёвский суд Москвы для участия в заседании по продлению меры пресечения.

Адвокат исследователя, которого обвиняют в убийстве зятя, просил отпустить Кибальченко под залог в 10 млн рублей, однако суд отказал в этом. В результате срок ареста был продлён до 5 июня.

Сам же учёный утверждает, что его оговорили. Предполагалось, что он заказал убийство родственника из-за развода с дочерью и спора по внукам.

Ранее сообщалось, что умер российский учёный-физик Виктор Кудрявцев. Он обвинялся в государственной измене.