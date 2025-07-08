Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 06:07

Суд отправил в СИЗО муфтия Ахмеда Абусупьянова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова на два месяца, передает РИА Новости со ссылкой объединенную пресс-службу судов по региону. Он был задержан за экстремизм и обвиняется в преступлениях по части 2 статьи 213 и части 2 статьи 282.2 УК РФ.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая 2025 года Абусупьянову <…>, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ <…>, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 июля 2025 года включительно, — сказано в заявлении.

Абусупьянова, который вел переговоры с террористами в региональном СИЗО-1 во время захвата исправительного учреждения, задержали в Ростовской области 29 мая 2025 года. По данным правоохранительных органов, муфтий, будучи руководителем местной религиозной организации мусульман, состоял в запрещенном объединении. Своим приверженцам он насаждал ненависть к представителям другой веры, в том числе к исповедующим разные течения ислама. Возбуждено дело по статье о создании экстремистской организации.

Захват ростовского СИЗО произошел 16 июня 2024 года. Оказалось, что заложников взяли террористы, которые действовали от лица «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В захвате СИЗО участвовали шестеро боевиков. В ходе штурма пятеро захватчиков были ликвидированы. Сообщалось, что единственному выжившему террористу провели операцию по трепанации черепа.

суды
аресты
СИЗО
муфтии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Школьники посушили трусы на Вечном огне
Франкоязычные наемники замечены в боях за Поддубное
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.