Суд отправил в СИЗО муфтия Ахмеда Абусупьянова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова на два месяца, передает РИА Новости со ссылкой объединенную пресс-службу судов по региону. Он был задержан за экстремизм и обвиняется в преступлениях по части 2 статьи 213 и части 2 статьи 282.2 УК РФ.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая 2025 года Абусупьянову <…>, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ <…>, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 июля 2025 года включительно, — сказано в заявлении.

Абусупьянова, который вел переговоры с террористами в региональном СИЗО-1 во время захвата исправительного учреждения, задержали в Ростовской области 29 мая 2025 года. По данным правоохранительных органов, муфтий, будучи руководителем местной религиозной организации мусульман, состоял в запрещенном объединении. Своим приверженцам он насаждал ненависть к представителям другой веры, в том числе к исповедующим разные течения ислама. Возбуждено дело по статье о создании экстремистской организации.

Захват ростовского СИЗО произошел 16 июня 2024 года. Оказалось, что заложников взяли террористы, которые действовали от лица «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В захвате СИЗО участвовали шестеро боевиков. В ходе штурма пятеро захватчиков были ликвидированы. Сообщалось, что единственному выжившему террористу провели операцию по трепанации черепа.