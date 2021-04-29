Умер обвинённый в госизмене учёный Виктор Кудрявцев

https://static.news.ru/photo/fbe08336-a919-11eb-b432-96000091f725_660.jpg Виктор Кудрявцев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Умер российский учёный-физик Виктор Кудрявцев. Он обвинялся в государственной измене. Об этом пишет правозащитная организация «Команда 29».

Причиной смерти бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, по данным правозащитников, стало онкологическое заболевание.

Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО. Из «Лефортово» он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления. Однако он скончался, — сообщает «Команда 29».

Виктор Кудрявцев был задержан в июле 2018 года. Его обвинили в передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Министерство обороны. По словам стороны обвинения, предоставленные данные можно было использовать для создания оружия. При этом известно, что официального допуска к государственным тайнам у учёного не было.

В мае арест Кудрявцева был продлён на два месяца, поскольку в его почте обнаружилось письмо с сообщением об одобренной грин-карте США.

В сентябре 2019 года Виктор Кудрявцев вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось о том, что Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца гражданина РФ Сергея Кабанова по делу о госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Суть дела не раскрывается, однако в суде уточнили, что материалы не содержат грифа секретности.