Пожилой житель Саратовской области погиб в результате падения в яму, которая образовалась из-за прорыва канализации. Его товарищ, провалившийся вместе с ним, с травмами госпитализирован.
Инцидент произошёл в одном из гаражей города Энгельса. Двое пожилых приятелей вошли в гараж одного из них, однако в этот момент обрушился пол и оба провалились в яму,
Экстренные службы извлекли из ямы владельца гаража, который в результате падения получил телесные повреждения. <...> Также из ямы было извлечено тело второго мужчины без признаков жизни, — сказано в сообщении.
Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Санкт-Петербурга мужчина утонул, пытаясь вытащить из реки упавшую туда женщину. Неоднозначность ситуации заключается в том, что перед этим он же её туда и столкнул.
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