https://static.news.ru/photo/b294178c-50b5-11ea-8ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой житель Саратовской области погиб в результате падения в яму, которая образовалась из-за прорыва канализации. Его товарищ, провалившийся вместе с ним, с травмами госпитализирован.

Инцидент произошёл в одном из гаражей города Энгельса. Двое пожилых приятелей вошли в гараж одного из них, однако в этот момент обрушился пол и оба провалились в яму, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Экстренные службы извлекли из ямы владельца гаража, который в результате падения получил телесные повреждения. <...> Также из ямы было извлечено тело второго мужчины без признаков жизни, — сказано в сообщении.

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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