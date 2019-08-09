https://static.news.ru/photo/79cf519c-bc0d-11e9-bc17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

В результате двух ЧП в воинской части в Ачинском районе Красноярского края пострадали 30 человек. Там произошли серии взрывов на складе боеприпасов.

По уточнённым данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадал 31 человек, из них один погиб, — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа. Там базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек, один погиб. Власти региона ввели режим ЧС и эвакуировали людей из опасной зоны. Его сняли 6 августа.

Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жителей близлежащего села Каменка снова эвакуировали.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, писал News.ru.