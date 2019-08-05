https://static.news.ru/photo/1c0b7f88-b79c-11e9-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны планировало расформировать склад боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края до 2022 года.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально- технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, — сообщили в Минобороны РФ.

По последним данным, в результате детонации снарядов на военном складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, четверо солдат числятся пропавшими без вести, восемь человек пострадали, трое военных госпитализированы с осколочными ранениями. У двоих многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один военнослужащий будет проходить лечение амбулаторно. Также известно о госпитализации ребёнка. По предварительным данным, один солдат погиб. Однако официального подтверждения этой информации ещё не было.

Жителей Ачинска эвакуируют, около 11 тысяч человек перевезут в город Боготол, который расположен на расстоянии 59 км, писал News.ru.