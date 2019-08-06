Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинске Красноярского края увеличилось до 13 человек. В больницу обратилась женщина, получившая лёгкие травмы.
Обратилась женщина час назад, от госпитализации отказалась, — сообщили ТАСС в Ачинской центральной районной больнице.
Ранее был найден молодой человек, считавшийся пропавшим без вести. Пострадавшего обнаружили на дороге и доставили в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи. Пропавшим без вести считается ещё один человек.
Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.
Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.