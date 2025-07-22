Подростка раздели из-за долга, а голубя убили палкой: дикие ЧП за день

В Подмосковье подростка избили в лесополосе, под Таганрогом девочка дважды ударила бабушку ножом за замечания, в Уссурийске школьники убили голубя палкой — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.
Подростка избили и раздели из-за 7000 рублей
В подмосковной Балашихе группа молодых людей под руководством 21-летней студентки избила 17-летнего подростка. Видео с издевательствами было опубликовано в социальных сетях. От юноши требовали отдать семь тысяч рублей. После его раздели догола и грозились засунуть ветку в задний проход.
«По данным следствия, 17 июля 2025 года на территории квартала Абрамцево г. Балашиха группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка. Впоследствии он обратился за медицинской помощью», — говорится в сводке управления СКР по Подмосковью.
Молодой человек отказывался писать заявление, когда в травмпункт приехали полицейские. При этом дело о хулиганстве все равно завели.
Вскоре была задержана 21-летняя девушка. Как пишет MK.RU, молодого человека заподозрили в том, что он мог подсыпать некий белый порошок в банку с энергетиком, которая принадлежала той самой девушке.
Школьница порезала свою бабушку
В одном из сел, расположенных недалеко от Таганрога, произошла поножовщина — 16-летняя девушка в пылу ссоры набросилась на свою бабушку с ножом и нанесла ей увечья. Конфликт начался из-за телефона.
Все случилось после того, как пожилая женщина сделала замечание девочке, однако та была увлечена своим гаджетом и не обращала внимания на происходящее. Тогда бабушка решила отобрать смартфон, и между ними вспыхнула ссора.
В ходе конфликта школьница взяла нож и нанесла пенсионерке удары в область груди и плеча. Потерпевшей удалось убежать и вызвать скорую помощь. Ее доставили в больницу, где обнаружили дополнительно разрыв селезенки.
Дети забили голубя палками
Группа детей избивала голубя палками, пока птица не скончалась, информирует УМВД России по Приморскому краю. Инцидент произошел в Уссурийске, уточнили в ведомстве. Полиция вышла на случившееся благодаря мониторингу соцсетей.
«Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животными в Уссурийске», — говорится в сообщении МВД.
В ведомстве подтвердили, что устанавливают все обстоятельства случившегося. Также правоохранители выясняют, кто участвовал в избиении, личности их родителей и другие детали. В результате проверки полиция примет законное и обоснованное решение.
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