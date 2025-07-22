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22 июля 2025 в 16:49

Пойманный на педофилии петербуржец попался на рассылке детского порно

В Петербурге фрезеровщика уличили в рассылке детской порнографии в мессенджере

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фрезеровщика из Санкт-Петербурга поймали на дополнительном эпизоде распространения детской порнографии, информирует 78.ru. По данным источника, 60-летний мужчина отправлял такие материалы 38 пользователям мессенджера. При этом сейчас он находится под стражей в рамках расследования уголовного дела.

Сотрудник АО «Силовые машины» был задержан 21 мая 2025 года за изготовление и распространение незаконного контента с несовершеннолетними. В результате следственных мероприятий правоохранители установили, что с 30 мая 2021 года по 16 мая 2025-го мужчина отправлял порнографические материалы пользователям мессенджера, название которого не уточняется.

Против петербуржца возбуждено уголовное дело. Меру пресечения фигуранту не изменяли и он остается под стражей.

Ранее в Свердловской области под суд попал учитель информатики, проживающий в поселке Тугулым. Его обвинили в сексуальном насилии, поскольку, по версии следователей, в течение 10 лет мужчина оформлял опеку над детьми и снимал с ними запрещенный контент. Фигурант вступал с подопечными в близость и делал порнографические видео.

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