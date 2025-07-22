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22 июля 2025 в 17:01

Школьница изрезала свою бабушку ножом из-за смартфона

Под Таганрогом 16-летняя девушка напала с ножом на бабушку из-за телефона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из сел, расположенных недалеко от Таганрога, произошла поножовщина — 16-летнея девушка в пылу ссоры набросилась на свою бабушку с ножом и нанесла ей увечья, передает Telegram-канал Don Mash. По информации издания, конфликт начался из-за телефона.

Все началось после того, как пожилая женщина сделала замечание девочке, однако та была увлечена своим гаджетом и не обращала внимания на происходящее. Тогда бабушка решила отобрать смартфон и между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта школьница взяла нож и нанесла пенсионерке удары в область груди и плеча. Потерпевшей удалось убежать и вызвать скорую помощь. Ее доставили в больницу, где обнаружили дополнительно разрыв селезенки.

Ранее в Москве произошел инцидент между двумя школьниками из Первоуральска: один из подростков нанес другому ножевое ранение. Причиной конфликта стала ссора из-за шутливой фотографии.

В Смоленске мужчина напал с ножом на свою бывшую сожительницу. Благодаря своевременной реакции очевидцев и медиков, женщине удалось выжить. Тем не менее, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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