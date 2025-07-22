Четырехлетний «водитель» сбил двухлетнюю сестру в Чувашии В Чувашии четырехлетний мальчик сбил на машине отца двухлетнюю сестру

В деревне Старые Мураты четырехлетний мальчик на автомобиле отца сбил двухлетнюю сестру, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на прокуратуру Чувашской Республики. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Ребенок, воспользовавшись ключом, завел отцовский автомобиль. Машина начала движение, проехала несколько метров и сбила девочку. После этого автомобиль врезался в столб и остановился.

По факту ДТП начали проверку. Прокурор района лично прибыл на место, чтобы проконтролировать ситуацию и провести с мальчиком воспитательную беседу.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 12-летнего мальчика. Погибший передвигался на велосипеде.