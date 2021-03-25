Под Калининградом нашли чёрный ящик рухнувшего вертолёта

https://static.news.ru/photo/2cdc7bfc-8e17-11eb-a2c1-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Специалисты обнаружили один из чёрных ящиков на месте крушения вертолёта Ка-32 МЧС РФ в Калининградской области.

Один достали, — сообщил представитель экстренных служб.

Он напомнил, что воздушное судно упало на мелководье в пяти километрах от берега. Весь корпус находится под водой — виден только хвост. Тем не менее вертолёт хорошо просматривается в воде.

По его словам, 26 марта в районе крушения состоятся следственные мероприятия, в которых примут участие четыре судна МЧС. С близкими членов экипажа работают психологи, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, два члена экипажа потерпевшего крушение вертолёта Ка-32 были доставлены в больницу. На борту воздушного судна находились три человека, бортовой механик скончался.

Следственный комитет определил ряд версий крушения вертолёта Ка-32 МЧС над акваторией Куршского залива в Калининградской области. Речь идёт о нарушении правил эксплуатации и ЧП на борту или о воздействии внешних причин. Вертолёт упал в Куршский залив в 5 км от берега.