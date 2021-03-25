Двух человек госпитализировали после крушения вертолёта под Калининградом

https://static.news.ru/photo/841a5f4a-8df6-11eb-99c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два члена экипажа вертолёта Ка-32, потерпевшего крушение под Калининградом, доставлены в больницу, сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, на борту воздушного судна находились три человека, бортовой механик скончался.

Командир воздушного судна и второй пилот пострадали, оба госпитализированы в Полесскую центральную районную больницу, — уточнил он.

Представитель экстренных служб добавил, что 26 марта в районе падения вертолёта состоятся следственные мероприятия, в которых примут участие четыре судна МЧС. С близкими членов экипажа работают психологи, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет определил ряд версий крушения вертолёта Ка-32 МЧС над акваторией Куршского залива в Калининградской области. Речь идёт о нарушении правил эксплуатации и ЧП на борту или о воздействии внешних причин. Вертолёт упал в Куршский залив в 5 км от берега.