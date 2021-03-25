Названы возможные причины крушения вертолёта в заливе на Балтике

https://static.news.ru/photo/5d09619e-8ddd-11eb-a052-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Следственный комитет определил ряд версий крушения вертолёта Ка-32 МЧС над акваторией Куршского залива в Калининградской области. Речь идёт о нарушении правил эксплуатации и ЧП на борту или о воздействии внешних причин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Глава Калининградского следственного отдела на транспорте Сергей Сумароков отметил, что вертолёт будет доставлен на берег для экспертизы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при крушении вертолёта один человек погиб. Воздушная машина упала в Куршский залив в 5 км от берега. Тренировочный полёт над его акваторией выполнял экипаж из трёх человек. Два других лётчика чувствуют себя удовлетворительно.