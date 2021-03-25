Один человек погиб при падении вертолёта в залив под Калининградом

https://static.news.ru/photo/1339eb38-8db0-11eb-a119-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Один человек погиб при крушении вертолёта Ка-32 МЧС России в Калининградской области. Воздушная машина упала в Куршский залив в 5 км от города Полесск.

Тренировочный полёт над акваторией залива выполнял экипаж из трёх человек. Два других лётчика чувствуют себя удовлетворительно, сообщает «Интерфакс».

Спасённые летчики чувствуют себя нормально. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Длительная госпитализация им не понадобится, — отметил собеседник агентства из местного МЧС.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту крушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принадлежащий МЧС вертолёт Ка-32 упал в Калининградской области. Машина совершала учебный полёт. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.