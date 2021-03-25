Вертолёт МЧС упал под Калининградом

https://static.news.ru/photo/6e8e8e6c-8da1-11eb-9a10-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Принадлежащий МЧС вертолёт Ка-32 упал в Калининградской области. Машина совершала учебный полёт.

Подтверждаем ЧП, вертолёт упал в акваторию Куршского залива, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что погиб один человек.

По данным РЕН ТВ, одному человеку удалось спастись. Ещё двоих пытаются найти спасатели. Пока неизвестно, кому принадлежит воздушное судно.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал о трагическом происшествии с российским бомбардировщиком Ту-22М3 в Калужской области. Во время плановой подготовки воздушного судна к полёту нештатно сработала система катапультирования. В результате трое членов экипажа, включая командира полка, погибли. Комиссия ВКС России займётся техническим обследованием самолёта и выяснением причин трагедии.