В правительстве анонсировали разбирательство из-за трагедии с Ту-22М3

https://static.news.ru/photo/789c9074-8c99-11eb-b27f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий «оборонку», сообщил, что будет проведено разбирательство трагедии с самолётом Ту-22М3.

Мы ещё разбираться будем, — заявил он.

Согласно данным Минобороны, 23 марта три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца погибли из-за нештатного срабатывания катапультных кресел. Трагедия произошла на земле во время плановой подготовки воздушного судна к полёту на аэродроме в Калужской области. В ведомстве отметили, что причиной гибели лётчиков стала недостаточная высота для раскрытия парашютов. Техническим обследованием самолёта и выяснением причин трагедии займётся комиссия ВКС России, передаёт РИА Новости.

Ту-22М — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Строился в двух основных модификациях — Ту-22М2 (с 1972 по 1984 годы, снят с вооружения в середине 1990-х) и Ту-22М3 (с 1978 по 1993 годы, эксплуатируется в настоящее время).

Ни одного самолёта Ту-22М/1/2/3/МР за рубеж не поставлялось никогда. Рассматривались возможности продажи экспортного варианта самолёта Ту-22М3 зарубежным странам, однако по ряду политических причин ни одного контракта так и не было заключено.