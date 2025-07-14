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14 июля 2025 в 05:34

Британский аэропорт закрыли после крушения самолета

Лондонский аэропорт Саутенд надолго закрыли после крушения самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Саутенд под Лондоном закрыт на неопределенный срок после крушения частного самолета Beechcraft King Air B200 при взлете 13 июля, сообщила в социальной сети Х администрация воздушной гавани. Инцидент произошел около 15:45 по местному времени, жертвы пока не подтверждены.

Аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы аэропорта на вылет и на прилет отменены, пока полиция, чрезвычайные службы и следователи по авиационным происшествиям занимаются инцидентом, — говорится в публикации.

Пассажирам, запланировавшим вылет из Саутенда 14 июля, настоятельно рекомендуется не ехать в аэропорт и срочно связаться со своей авиакомпанией для перебронирования или получения информации. Саутенд — самый малозагруженный аэропорт британской столицы, обслуживающий лишь около 10 регулярных рейсов в день плюс частные борты. Ожидается, что расследование займет значительное время.

Ранее сообщалось, что в аэропорту произошел серьезный инцидент с бизнес-джетом Beechcraft King Air B200. Двухмоторный самолет рухнул через мгновения после отрыва от полосы, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и столбом черного дыма. Точное число людей на борту 14-метрового лайнера пока неизвестно.

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Британский аэропорт закрыли после крушения самолета
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