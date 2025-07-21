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21 июля 2025 в 19:30

Педофил на концерте «КиШ» и выкидыш в отеле: дикие ЧП за день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Омске 16-летняя мать задушила новорожденного ребенка, в Санкт-Петербурге на концерте «КняZz» мужчина трогал подростка за ягодицы, в Нефтеюганске женщина пыталась нанять киллера для своей знакомой — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Девочка убила младенца в отеле

В Омске следователи завели уголовное дело против 16-летней девочки. По данным следствия, несовершеннолетняя родила в номере отеля «Надежда» недоношенного ребенка и задушила его. Выяснилось, что девушка неоднократно появлялась в гостинице в сопровождении уроженца Казахстана. Труп малыша поздно ночью обнаружила сотрудница отеля Татьяна.

«Где-то в пять минут пятого услышала хлопок двери. Марина уже была на улице. Сказала, что уходит. Открываю номер, а там все в крови. Туалет был закрыт. Я побежала за ней, но ее уже не было. Открыла туалет, свет там не включался. Все стены в крови, куски плотные лежали, в раковине — постельное белье. Подбегаю к ведру, беру за мусорный пакет и понимаю, что он тяжелый. Пошла вызывать полицию», — рассказывает сотрудница отеля.

Девушка дала признательные показания, но при этом утверждала на допросе, что не знала о своей беременности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юный поклонник «КиШ» пострадал от домогательств на концерте

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который надругался над 13-летним школьником на концерте рок-группы «КняZz». Во время мероприятия мужчина трогал подростка за ягодицы. Злоумышленника поймал отец мальчика. Он же вызвал полицейских. Фигурантом оказался 40-летний местный житель. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии.

Известно, что мужчина в юности был судим за побои. А пару лет назад арбитражный суд признал его банкротом. Сейчас мужчина помещен в следственный изолятор. СКР возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера. Учитывая, что подростку еще не исполнилось 14 лет, мужчине грозит более серьезное наказание — до 20 лет колонии.

Россиянка хотела нанять киллера для знакомой

Полиция задержала жительницу Нефтеюганска, которая пыталась организовать заказное убийство своей знакомой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ.

«Предварительно установлено, что задержанная из корыстных побуждений и личной неприязни пыталась расправиться со своей знакомой. Она начала искать исполнителя преступления, пообещав заплатить 170 тысяч рублей. Полицейские получили оперативную информацию о поисках киллера и взяли развитие ситуации под контроль», — сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские организовали инсценировку покушения и предоставили заказчице соответствующие фотографии. Получив доказательства, подозреваемая заплатила вознаграждение, после чего ее задержали оперативники при содействии росгвардейцев.

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