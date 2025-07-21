«Вместе нюхают, избивают детей»: под Мурманском раскрыли банду подростков

Под Мурманском банда подростков жестоко издевалась над сверстником. Они его связали, подвесили за ноги и выкинули из окна. Местные жители рассказали, что это далеко не первый подобный случай. По их словам, такие подростковые группировки — норма для мурманчан. Что известно о малолетних подозреваемых и почему они могут избежать наказания — в материале NEWS.ru.

Как банда подростков издевалась над мальчиком под Мурманском

В Сети было опубликовано видео, на котором видно, что в поселке Мурмаши подростки связали подростка и подвесили за ноги. Затем они столкнули мальчика из окна — он упал на старый матрас. Судя по обнародованным кадрам, подростки распивали алкогольные напитки и вдыхали неизвестные вещества.

По предварительным данным, мальчик получил различные травмы, в том числе перелом руки. По сообщениям местных жителей, ранее подростки запирали ребенка в горевшем сарае. На издевательства обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Следственный отдел по Кольскому району СУ СК России завел уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

«Лица, совершившие противоправные действия, в настоящее время установлены, с ними работают следователи СК», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева выехала в Мурмаши, чтобы поговорить с родителями подростков. Она пообещала оказать пострадавшему необходимую помощь.

Фото: СУ СК России по Мурманской области

Что известно о малолетних подозреваемых в истязаниях над подростком

По словам местных жителей, во главе банды стоит 12-летний подросток. Вместе с ним бесчинства творят его 17-летний брат, 13-летняя девушка и еще несколько мальчиков. Как рассказали жители Мурмашей, эти подростки уже не первый раз издеваются над детьми. Проживающая в поселке Юлия подтвердила, что установить личности мальчиков не составило труда. Один из них перешел в седьмой класс, а второй — его брат, сообщила она.

«Об этом мальчике все уже, наверное, наслышаны… Многих детей гнобят», — сказала Юлия.

По мнению женщины, в единственной в поселке школе всем известно о поведении школьников, но на их бесчинства до сих пор закрывали глаза.

Местная жительница Вита отметила, что все дети — и мучители, и пострадавший — входят в одну компанию. По ее словам, они «все вместе нюхают и дышат, кучу видео уже слили по личкам».

«Это их обычная среда обитания. Так они общаются в своей компании. Парень, кого жгут, также из этой шайки, он делает точно такие же вещи. И похуже! Просто видео ушли в свет, и все в шоке», — сообщила она.

Эту информацию подтвердила другая местная жительница Елена. Она рассказала, что мальчик, которого подвешивали за ноги, «еще похлеще остальных парней из шайки». Он делал с другими все то, что сделали в этот раз с ним, добавила женщина.

«Мама у него хорошая, она, конечно, плачет, мучается с ним, но сделать ничего не может. Он был одноклассником сына до четвертого класса, а потом все дети ушли в старшую школу, а он остался на второй год», — рассказала она.

По словам Елены, каждый год банда выбирает самых слабых и начинает их прессовать. Подростки вымогают деньги у детей, уточнила женщина.

Местная жительница Вита отметила, что она неоднократно ходила к директору местной школы и рассказывала ему о поведении подростков. Тем не менее, по ее словам, в учебном заведении не предприняли никаких действий.

От рук малолетних бандитов пострадал сын жительницы Мурмашей Ольги.

«Я их знаю. Из-за них я перевела сына в другой класс. Его избивали и травили в младшей школе. Никакой реакции», — рассказала она.

По словам местных жителей, родители подростков, подозреваемых в издевательствах, не просто неблагополучные, а неадекватные. Когда им делают замечания, они переходят на крик и ругаются матом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще местные жители рассказали о подростковых бандах в Мурмашах

Местная жительница Светлана рассказала, что подростковые бандитские группировки формировались в Мурмашах еще в 1990-е.

«Был в Мурмашах случай, когда „детки“ утопили мальчика в реке Тулом. Столкнули и смотрели, как идут пузыри», — заявила она.

Местная жительница Лилия Васильева в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что издевательства над подростками в Мурмашах не редкость. По ее словам, ее сына раньше тоже мучили сверстники.

«Один отморозок, маме которого некогда было заниматься сыном, так как она устраивала личную жизнь, постоянно доставал моего ребенка, разбил его телефон. Классному руководителю некогда было этим заниматься. Из-за этого недоумка сын сидел дома. Директору школы не нужен был лишний шум», — заявила она.

Почему подозреваемые в избиениях подростки могут избежать наказания

По статье об истязании предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его словам, тюрьма может грозить не всем подросткам.

«Она грозит только тому мальчику, которому исполнилось 17 лет. 12-летний подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности», — объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что старший подросток понесет наказание за содеянное, а младшего, скорее всего, поставят на учет в полиции, будут проводить с ним профилактические беседы.

«Он будет посещать группу по делам несовершеннолетних. Это в большей степени моральное наказание», — сказал Багатурия.

Что касается родителей, то, по словам адвоката, им может грозить денежный штраф. Суд его назначит, если будет установлено, что они ненадлежащим образом воспитывали детей.

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