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18 июля 2025 в 12:13

В Мурманской области 13-летнего школьника выбросили из окна

В Мурманской области расследуют случай издевательства над 13-летним подростком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманской области 13-летнего подростка выбросили из окна, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Вопиющий случай произошел в поселке Мурмаши.

Инцидент привлек внимание правоохранителей после того, как видео издевательств над юношей появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мальчика из окна выталкивает группа других подростков.

Отмечается, что участники происшествия установлены, с ними работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства истязаний над несовершеннолетним. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств случившегося.

До этого сообщалось, что в Подмосковье группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. По поручению Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно, что умерла 13-летняя школьница, которая стала одной из жертв нападения 16-летнего подростка с молотком в Домодедово. Сообщается, что девочка скончалась в реанимации.

Мурманская область
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