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17 июля 2025 в 17:33

В реанимации умерла пережившая нападение с молотком школьница из Домодедово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Умерла 13-летняя школьница, которая стала одной из жертв нападения 16-летнего подростка с молотком в подмосковном Домодедово, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, девочка скончалась в реанимации.

Как говорится в материале, врачи все это время боролись за жизнь пострадавшей, но ее травмы оказались слишком серьезными. Вторая школьница все еще находится на лечении.

Три дня назад уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что обе девочки, на которых напал подросток с молотком, находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, одна из пострадавших «совсем тяжелая» и находится в реанимации.

Ранее подросток из Домодедово, которого подозревают в нападении на двух девочек с молотком, на допросе объяснил свой поступок ненавистью к женщинам. Задержанный уточнил, что дело именно в мизогинии.

Инцидент произошел 11 июля в лесополосе рядом с садоводческим товариществом. Согласно информации следственных органов, злоумышленник нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь.

Россия
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