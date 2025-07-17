В реанимации умерла пережившая нападение с молотком школьница из Домодедово

Умерла 13-летняя школьница, которая стала одной из жертв нападения 16-летнего подростка с молотком в подмосковном Домодедово, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, девочка скончалась в реанимации.

Как говорится в материале, врачи все это время боролись за жизнь пострадавшей, но ее травмы оказались слишком серьезными. Вторая школьница все еще находится на лечении.

Три дня назад уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что обе девочки, на которых напал подросток с молотком, находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, одна из пострадавших «совсем тяжелая» и находится в реанимации.

Ранее подросток из Домодедово, которого подозревают в нападении на двух девочек с молотком, на допросе объяснил свой поступок ненавистью к женщинам. Задержанный уточнил, что дело именно в мизогинии.

Инцидент произошел 11 июля в лесополосе рядом с садоводческим товариществом. Согласно информации следственных органов, злоумышленник нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь.