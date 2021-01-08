На борту потерпевшего крушение в Индонезии самолёта находились 59 человек

https://static.news.ru/photo/7a42696c-5279-11eb-8886-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

По меньшей мере 59 человек находились на борту потерпевшего катастрофу в Яванском море близ Джакарты самолёта индонезийской компании Sriwijaya Air.

По данным агентства «Синьхуа», этим рейсом летели шесть членов экипажа и 53 пассажира. В их числе были шестеро детей, из них один — младенец. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на его борту не было.

Агентство начало вести прямую трансляцию из международного аэропорта Джакарты, куда сейчас прибывают родственники летевших этим рейсом людей.

LIVE from Soekarno-Hatta International Airport in Jakarta after a passenger plane crashed into the sea following its departure from the airport https://t.co/1CRJxUsFT4 — China Xinhua News (@XHNews) January 9, 2021

Самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты.

Как писал NEWS.ru, в Сети уже появилось видео, на котором моряки, участвующие в спасательной операции, демонстрируют алюминиевые детали с якобы рухнувшего лайнера. Местные рыбаки позже рассказали журналистам, что слышали звуки разорвавшихся бомб в районе крушения вылетевшего из Джакарты Boeing.