На борту потерпевшего крушение в Индонезии самолёта находились 59 человек

По данным агентства «Синьхуа», этим рейсом летели шесть членов экипажа и 53 пассажира. В их числе были шестеро детей, из них один — младенец. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на его борту не было.

Агентство начало вести прямую трансляцию из международного аэропорта Джакарты, куда сейчас прибывают родственники летевших этим рейсом людей.