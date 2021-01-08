Россиян на борту пропавшего в Индонезии самолёта не было

https://static.news.ru/photo/471377a4-5277-11eb-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, пропавшего с радаров в Индонезии, не было.

Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было, — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Самолёт Boeing 737-500 с 62 пассажирами и членами экипажа вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. В сообщении Flightradar24 в Twitter говорится, что сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты.

Как писал NEWS.ru, в Сети уже появилось видео, на котором моряки, участвующие в спасательной операции, демонстрируют алюминиевые детали с якобы рухнувшего лайнера.

Местные рыбаки позже рассказали журналистам, что слышали звуки разорвавшихся бомб в районе крушения вылетевшего из Джакарты Boeing.