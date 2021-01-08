В Сети появились кадры якобы с места крушения Boeing 737-500

https://static.news.ru/photo/452d209a-5270-11eb-883a-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Unsplash

Команда индонезийских спасателей обнаружила в заливе Джакарты якобы обломки самолёта Boeing 737-500, недавно пропавшего с радаров.

Диспетчеры потеряли связь с самолётом авиакомпании Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты в Понтианак провинции Западный Калимантан. На видео моряки, участвующие в спасательной операции, демонстрируют алюминиевые детали с якобы рухнувшего лайнера.

Weâre receiving videos and images transferred by the the rescue team #SJ182 https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/Z25P4dfZOt — AIRLIVE (@airlivenet) January 9, 2021

BREAKING NEWS



Unconfirmed report that Sriwijaya Air Flight SJ-182, a Boeing 737-500 with Jakarta-Pontianak route, has been missing north of Jakarta



Rapid altitude drop can be tracked in @flightradar24



Hope nothing serious and everyone is safe https://t.co/Ak2ynMGd9Z pic.twitter.com/ZuaWHtNdql — JATOSINT (@Jatosint) January 9, 2021

Как писал NEWS.ru, портал Flightradar24 сообщил о потере связи с бортом авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт Boeing 737-500 с 62 пассажирами и членами экипажа вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. В сообщении сервиса в Twitter говорится, что сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета самолёта из Джакарты. По данным сервиса, воздушная машина совершила первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад. Поисково-спасательное агентство Индонезии начало спасательную операцию после потери контакта с рейсом.