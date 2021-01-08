В Сети появились кадры якобы с места крушения Boeing 737-500

Команда индонезийских спасателей обнаружила в заливе Джакарты якобы обломки самолёта Boeing 737-500, недавно пропавшего с радаров.
Диспетчеры потеряли связь с самолётом авиакомпании Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты в Понтианак провинции Западный Калимантан. На видео моряки, участвующие в спасательной операции, демонстрируют алюминиевые детали с якобы рухнувшего лайнера.
Как писал NEWS.ru, портал Flightradar24 сообщил о потере связи с бортом авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт Boeing 737-500 с 62 пассажирами и членами экипажа вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. В сообщении сервиса в Twitter говорится, что сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета самолёта из Джакарты. По данным сервиса, воздушная машина совершила первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад. Поисково-спасательное агентство Индонезии начало спасательную операцию после потери контакта с рейсом.
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